Meyer Burger Aktie News: Meyer Burger am Mittag Verlust reich

Die Meyer Burger-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 0,113 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'654 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Meyer Burger-Aktie bei 0,109 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,111 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'780'417 Meyer Burger-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2023 auf bis zu 0,707 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 525,775 Prozent. Am 17.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,070 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger-Aktie liegt somit 61,286 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Meyer Burger wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Meyer Burger-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,040 CHF je Meyer Burger-Aktie in den Büchern stehen.

