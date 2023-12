Meyer Burger Aktie News: Meyer Burger zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 0,186 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'621 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger-Aktie bei 0,199 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,192 CHF. Bisher wurden via SIX SX 33'401'154 Meyer Burger-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 0,709 CHF. 280,097 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,192 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meyer Burger-Aktie mit einem Verlust von 3,219 Prozent wieder erreichen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Meyer Burger am 14.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Meyer Burger die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

