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13.11.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag kaum bewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,011 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,011 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'236 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,011 EUR ein. Bei 0,011 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 615 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 972,727 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 94,545 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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