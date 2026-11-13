Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag kaum bewegt

Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,011 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'236 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,011 EUR ein. Bei 0,011 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 615 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 972,727 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 94,545 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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