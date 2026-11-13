Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag stark gefragt

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 9,1 Prozent auf 0,012 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,012 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,011 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 202 Meyer Burger Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,118 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 883,333 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie 95,000 Prozent sinken.

Redaktion finanzen.ch

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