Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Mittag

Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,011 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'280 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,011 EUR. Bei 0,011 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 235 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 0,118 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 972,727 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,001 EUR ab. Mit Abgaben von 94,545 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Redaktion finanzen.ch

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