Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag im Bullenmodus

Das Papier von Meyer Burger Technology konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 25,0 Prozent auf 0,020 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'732 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,031 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,016 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'318 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 0,236 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meyer Burger Technology-Aktie mit einem Kursplus von 1.080,000 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (0,001 EUR). Derzeit notiert die Meyer Burger Technology-Aktie damit 3.233,333 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Redaktion finanzen.ch

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