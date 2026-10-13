Meyer Burger Technology Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagmittag mit Meyer Burger Technology ein

Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:28 Uhr 25,0 Prozent im Plus bei 0,020 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,031 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,016 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 9'312 Stück.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,236 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 1.080,000 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,001 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 97,000 Prozent würde die Meyer Burger Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Redaktion finanzen.ch

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