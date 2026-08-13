Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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13.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagnachmittag weit abgeschlagen
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meyer Burger Technology-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung zuletzt um 6,7 Prozent auf 0,028 EUR ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Meyer Burger Technology-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 6,7 Prozent auf 0,028 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,027 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,031 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 8'090 Stück.
Redaktion finanzen.ch
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