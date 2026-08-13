Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagnachmittag weit abgeschlagen

Um 16:28 Uhr ging es für die Meyer Burger Technology-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 6,7 Prozent auf 0,028 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,027 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,031 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 8'090 Stück.

Redaktion finanzen.ch

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