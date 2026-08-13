Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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13.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'421 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,031 EUR an. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,031 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 43 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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