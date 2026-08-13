Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'421 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,031 EUR an. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,031 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 43 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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