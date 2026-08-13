Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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13.08.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology stabilisiert sich am Mittag
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,030 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,048 EUR. Bei 0,027 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,031 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 7'053 Stück.
Redaktion finanzen.ch
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