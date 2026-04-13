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Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999

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13.04.2026 09:29:00

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag mit Verlusten

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 0,051 EUR ab.

Meyer Burger Technology
0.05 EUR -1.92%
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Um 09:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 0,051 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 18'385 Punkten steht. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,051 EUR nach. Bei 0,051 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Stuttgart 250 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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