Meyer Burger Aktie News: Meyer Burger am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,538 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'030 Punkten liegt. Im Tief verlor die Meyer Burger-Aktie bis auf 0,535 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,550 CHF. Bisher wurden heute 18'961'571 Meyer Burger-Aktien gehandelt.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte Meyer Burger Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Meyer Burger-Anleger Experten zufolge am 21.03.2024 werfen.

