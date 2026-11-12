Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag nahezu unbewegt

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 0,011 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 21'274 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,011 EUR aus. Bei 0,012 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 302'636 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 0,118 EUR. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 90,678 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 94,545 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Redaktion finanzen.ch

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