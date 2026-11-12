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12.11.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Anleger greifen bei Meyer Burger Technology am Mittag zu
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 0,011 EUR zu.
Um 12:28 Uhr wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,011 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'352 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,012 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,012 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 102'334 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 0,118 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meyer Burger Technology-Aktie 953,571 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,001 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 94,643 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Redaktion finanzen.ch
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