Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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12.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,016 EUR.
Mit einem Kurs von 0,016 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'668 Punkten steht. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,018 EUR zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,016 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,017 EUR. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 726 Aktien.
Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,236 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 1.375,000 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 2.566,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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