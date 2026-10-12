Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,016 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'634 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,017 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,016 EUR. Bei 0,017 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 146 Meyer Burger Technology-Aktien.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 0,236 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.375,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meyer Burger Technology-Aktie. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 2.566,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Redaktion finanzen.ch

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