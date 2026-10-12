Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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12.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,016 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,016 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'634 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,017 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,016 EUR. Bei 0,017 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 146 Meyer Burger Technology-Aktien.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 0,236 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.375,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meyer Burger Technology-Aktie. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 2.566,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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