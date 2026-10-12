Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,016 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'579 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,017 EUR aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,016 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,017 EUR. Zuletzt wechselten 646 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 0,236 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 93,220 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (0,001 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie 96,250 Prozent sinken.

Redaktion finanzen.ch

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