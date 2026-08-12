Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Meyer Burger Technology gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 0,038 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,038 EUR. Bei 0,038 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Stuttgart 6'157 Meyer Burger Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Redaktion finanzen.ch

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