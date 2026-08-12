Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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12.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochvormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 0,038 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 09:28 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 0,038 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,038 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,038 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3'000 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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