Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochvormittag im Minus

Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 09:28 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 0,038 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,038 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,038 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3'000 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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