Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology wird am Mittwochmittag ausgebremst

Um 12:28 Uhr rutschte die Meyer Burger Technology-Aktie in der Stuttgart-Sitzung um 5,0 Prozent auf 0,038 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'408 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,038 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,038 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 3'149 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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