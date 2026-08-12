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Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999

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12.08.2026 12:29:00

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology wird am Mittwochmittag ausgebremst

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology wird am Mittwochmittag ausgebremst

Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte zuletzt im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 0,038 EUR.

Meyer Burger Technology
0.03 EUR 0.00%
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Um 12:28 Uhr rutschte die Meyer Burger Technology-Aktie in der Stuttgart-Sitzung um 5,0 Prozent auf 0,038 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'408 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,038 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,038 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 3'149 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’948.44 8.94 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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