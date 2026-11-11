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11.11.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochnachmittag im Keller
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meyer Burger Technology-Aktie musste zuletzt im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 62,1 Prozent auf 0,011 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 62,1 Prozent auf 0,011 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'156 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,011 EUR. Mit einem Wert von 0,011 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Stuttgart 2'098 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 0,118 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 972,727 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 94,545 Prozent Luft nach unten.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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