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11.11.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus Meyer Burger Technology
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Meyer Burger Technology nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 62,1 Prozent auf 0,011 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 62,1 Prozent auf 0,011 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'166 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,011 EUR. Bei 0,011 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 30 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 0,118 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 972,727 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 14.07.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,545 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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