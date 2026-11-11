Meyer Burger Technology Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus Meyer Burger Technology

Die Meyer Burger Technology-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 62,1 Prozent auf 0,011 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'166 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,011 EUR. Bei 0,011 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 30 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 0,118 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 972,727 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 14.07.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,545 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Redaktion finanzen.ch

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