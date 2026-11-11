Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Mittwochmittag herbe Einbussen

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 62,1 Prozent bei 0,011 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,011 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,011 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 30 Meyer Burger Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 0,118 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 972,727 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,545 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Redaktion finanzen.ch

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