Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,040 EUR aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,032 EUR. Zuletzt wechselten 141 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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