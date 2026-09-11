Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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11.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,030 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,040 EUR aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,032 EUR. Zuletzt wechselten 141 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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