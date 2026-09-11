Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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11.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Mittag seitwärts
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Freitagmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,030 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'519 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,032 EUR an. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,032 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 139 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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