Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Mittag seitwärts

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,030 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'519 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,032 EUR an. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,032 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 139 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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