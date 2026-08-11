Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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11.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteuert sich am Nachmittag kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie konnte zuletzt im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 4'000,0 Prozent auf 0,041 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 16:28 Uhr 4'000,0 Prozent im Plus bei 0,041 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'571 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,110 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,040 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 197'769 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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