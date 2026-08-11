Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology springt am Vormittag an

Im Stuttgart-Handel gewannen die Meyer Burger Technology-Papiere um 09:28 Uhr 9'900,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'610 Punkten liegt. Bei 0,110 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,040 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 160'625 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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