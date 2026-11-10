Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag im Sinkflug

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 16,7 Prozent bei 0,010 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,012 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 101'989 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.080,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Redaktion finanzen.ch

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