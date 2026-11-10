Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,012 EUR an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 21'158 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,013 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,012 EUR. Bei 0,012 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 4 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 0,118 EUR. Gewinne von 883,333 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 0,001 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 95,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Redaktion finanzen.ch

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