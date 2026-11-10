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10.11.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,012 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,012 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 21'172 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,013 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,012 EUR. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 1'538 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 0,118 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 883,333 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 95,000 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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