Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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10.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,030 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'435 Punkten notiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Mit einem Wert von 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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