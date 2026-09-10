Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'435 Punkten notiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Mit einem Wert von 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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