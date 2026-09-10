Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,030 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR zu. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,030 EUR nach. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,032 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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