Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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10.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Donnerstagmittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Mit einem Wert von 0,030 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,030 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,032 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,032 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 20 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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