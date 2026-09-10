Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,030 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,032 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,032 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 20 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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