Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteuert sich am Nachmittag kräftig

Um 16:28 Uhr wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 20,0 Prozent auf 0,006 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'505 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,026 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,007 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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