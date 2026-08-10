Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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10.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteuert sich am Nachmittag kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meyer Burger Technology. Zuletzt konnte die Aktie von Meyer Burger Technology zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 20,0 Prozent auf 0,006 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 20,0 Prozent auf 0,006 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'505 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,026 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,007 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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