Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag kaum bewegt

Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,005 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'537 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,007 EUR an. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,005 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,007 EUR. Bisher wurden heute 49 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

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