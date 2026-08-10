Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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10.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag kaum bewegt
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,005 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,005 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'537 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,007 EUR an. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,005 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,007 EUR. Bisher wurden heute 49 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.
Redaktion finanzen.ch
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