Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag nahe Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 0,005 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'540 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,026 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,005 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,007 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 251 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember