Meyer Burger Aktie News: Bären lasten am Mittag auf Meyer Burger

Um 12:28 Uhr fiel die Meyer Burger-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 6,3 Prozent auf 0,638 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'274 Punkten steht. Der Kurs der Meyer Burger-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,635 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,682 CHF. Bisher wurden via SIX SX 18'780'465 Meyer Burger-Aktien gekauft oder verkauft.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Meyer Burger am 23.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 21.03.2024.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger-Aktie

Teva-Tochter Mepha verliert Marktanteile

Finanzen jederzeit und überall im Griff

Börsen: Atempause in China, Japan moderat im Plus