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09.11.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt im Stuttgart-Handel bei 0,012 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,012 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'992 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,013 EUR. Bei 0,012 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,012 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 959 Meyer Burger Technology-Aktien.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,118 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 883,333 Prozent. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,001 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 1.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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