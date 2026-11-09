Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,012 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'992 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,013 EUR. Bei 0,012 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,012 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 959 Meyer Burger Technology-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,118 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 883,333 Prozent. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,001 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 1.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Redaktion finanzen.ch

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