Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag ohne grosse Veränderung

Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,012 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'813 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,013 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. Bei 0,012 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Zuletzt wurden via Stuttgart 74 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 883,333 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR ab. Derzeit notiert die Meyer Burger Technology-Aktie damit 1.900,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Redaktion finanzen.ch

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