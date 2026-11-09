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09.11.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt bei 0,012 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,012 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'813 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,013 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,012 EUR. Bei 0,012 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Zuletzt wurden via Stuttgart 74 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 883,333 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR ab. Derzeit notiert die Meyer Burger Technology-Aktie damit 1.900,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Redaktion finanzen.ch
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