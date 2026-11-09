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09.11.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagmittag kaum verändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,012 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,012 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,013 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Meyer Burger Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,012 EUR nach. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,012 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 0,118 EUR. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 89,831 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 95,000 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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