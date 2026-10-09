Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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09.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zuletzt ging es für die Meyer Burger Technology-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 46,7 Prozent auf 0,016 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 46,7 Prozent auf 0,016 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'557 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,016 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,016 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 161'777 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Bei 0,236 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.375,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,001 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 2.566,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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