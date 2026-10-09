Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag weit abgeschlagen

Um 09:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 46,7 Prozent auf 0,016 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'526 Punkten steht. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,016 EUR nach. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,016 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'346 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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