Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Mittag fester

Das Papier von Meyer Burger Technology legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 3,3 Prozent auf 0,031 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'506 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,031 EUR. Bei 0,016 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 151'707 Meyer Burger Technology-Aktien.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,236 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meyer Burger Technology-Aktie somit 86,864 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Mit einem Kursverlust von 98,065 Prozent würde die Meyer Burger Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Redaktion finanzen.ch

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