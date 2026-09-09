Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,030 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'585 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,040 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Bei 0,030 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 6'465 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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