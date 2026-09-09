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Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999

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09.09.2026 16:29:00

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Mit einem Wert von 0,030 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Meyer Burger Technology
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Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,030 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'585 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,040 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Bei 0,030 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 6'465 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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