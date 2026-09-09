Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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09.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochvormittag nahezu unverändert
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,030 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'735 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,040 EUR. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,030 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 268 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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