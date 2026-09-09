Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr bei 0,030 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'674 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,040 EUR. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,030 EUR. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'425 Stück gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

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