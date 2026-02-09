Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.02.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag leichter
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Meyer Burger Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 0,036 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 0,036 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'674 Punkten realisiert. Bei 0,036 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,037 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 172 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie
Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
|
09:29
|Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26