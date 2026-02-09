Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag leichter

Um 09:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 0,036 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'674 Punkten realisiert. Bei 0,036 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,037 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 172 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

