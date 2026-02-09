Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’527 0.2%  SPI 18’686 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’922 0.8%  Euro 0.9165 -0.1%  EStoxx50 6’035 0.6%  Gold 5’024 1.3%  Bitcoin 54’254 -0.9%  Dollar 0.7732 -0.4%  Öl 67.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Julius Bär-CEO Stefan Bollinger fordert Register für fehlbare Banker - Aktie in Grün
Barry-Callebaut-Aktie leichter: Verwaltungsrat verkauft Aktien im Millionenwert
Roche-Aktie dennoch leichter: Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib
Novartis-Aktie im Plus: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
Tesla-Aktie in Blasenterritorium: Marktveteran warnt Anleger mit Nachdruck
Suche...
Plus500 Depot

Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 09:29:00

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag leichter

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag leichter

Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Meyer Burger Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 0,036 EUR abwärts.

Meyer Burger Technology
0.04 EUR -2.70%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 0,036 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'674 Punkten realisiert. Bei 0,036 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,037 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 172 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com