Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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08.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'360 Punkten steht. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,034 EUR zu. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR ein. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,034 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 108 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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