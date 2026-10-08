Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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08.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagmittag nahezu unbewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,032 EUR an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'381 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,034 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,034 EUR. Bisher wurden heute 116 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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