Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,032 EUR an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'381 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,034 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,034 EUR. Bisher wurden heute 116 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember