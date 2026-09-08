Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'839 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,040 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,032 EUR. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 394 Stück gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember